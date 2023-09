Ladies & Gentlemen - Dans les archives de Jazz Magazine

Exposition du 21 septembre au 15 novembre 2023

En 1949, Eddie Barclay épouse Nicole Vandenbussche. Pour promouvoir son label, Blue Star, le couple imagine un outil promotionnel, Jazz News. La publication ne connaît que quelques numéros, mais elle annonce l’esprit de Jazz Magazine. Une modernité qui tranche avec les guerres de tranchée auxquelles se livrent les deux journaux de jazz hexagonaux, le progressiste Jazz Hot et le traditionnel Bulletin du Hot Club de France. En 1954, le directeur de Jazz Hot, Charles Delaunay, organise un festival de jazz qui connaît un échec cuisant. L’administrateur du mensuel, Jacques Souplet, quitte Delaunay pour Barclay, et sa première idée est de créer un journal. Avec Souplet, les Barclay donnent naissance à Jazz Magazine.

Le premier numéro, daté de décembre 1954, affiche en couverture Lionel Hampton, sans même mentionner son nom. Le fait de mettre en “une” un Afro-Américain est révolutionnaire dans la presse française de l’époque. En 1955, Frank Ténot, ancien secrétaire de rédaction de Jazz Hot, inaugure une émission de jazz sur une nouvelle station de radio, Europe n° 1. Il présente, en direct, Pour ceux qui aiment le jazz, en tandem avec un jeune photographe de Paris-Match et Marie-Claire, Daniel Filipacchi. Le duo rejoint bientôt l’équipe de Jazz Magazine, inventant de nouvelles formes d’écriture journalistique, mettant l’accent sur la photo, la mise en page, et l’innovation typographique. « Nous mettrons les musiciens de jazz dans une situation où l’on plaçait, dans d’autres magazines comme Match, les vedettes de cinéma », explique alors Filipacchi. Le mensuel s’inspire des hebdomadaires américains Life et Time, pionniers du photojournalisme et du magazine d’actualité. Outre les couvertures photo pleine page, Jazz Magazine ose le poster central, avec Louis Armstrong photographié par Filipacchi.

Avide de la contre-culture américaine, le public jeune adhère à cette conception qui rapproche le jazzman du jazzfan. En faisant appel aux meilleurs photographes du moment, en Europe comme aux États-Unis, Jazz Magazine comble les désirs du lecteur : reportages dans les studios d’enregistrements, images de concerts, instantanés de loges et de tournées, séances photos dans des circonstances de la vie quotidienne... Au fil des pages et des numéros, le jazz se voit ainsi légitimé comme pratique culturelle et comme mode de vie, jusque dans ses dimensions esthétique et politique. Ce sont quelques-unes de ces images légendaires, tirées des archives de Jazz Magazine, que présente cette exposition.

Arnaud Merlin





Crédits :

Cette exposition a été réalisée par la Direction de la Musique et de la Création en partenariat avec Jazz Magazine et France Musique.



Commissariat de l’exposition, textes et légendes : Arnaud Merlin

Chargée de production culturelle : Zaya Duval

Scénographie : Samuel Bonnet et Camille Moragues (Nuits Blanches Studio)

Développement et partenariats : Aurélie Kaufmann

Laboratoire : Picto

Arnaud Merlin remercie chaleureusement Céline Breugnon et Frédéric Goaty de Jazz Magazine, Christian Rose, Franck Rose et Paul Frati, ainsi que Yvan Amar, Jérôme Badini, Alex Dutilh, Franck Bergerot et Emmanuelle Lacaze.