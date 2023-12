​Radio France et le musée des Arts et Métiers proposent un parcours-miroir dédié au son et à l’acoustique.

Visite - CHAMP SOCIAL

Radio France et le musée des Arts et Métiers, tous deux membres de la Mission Vivre Ensemble, s’associent autour d’un projet commun d’action culturelle à destination des publics du champ social.

Celui-ci prend la forme d’un « parcours miroir » entre les deux institutions, qui aborde la thématique du son et de l’acoustique.



Destiné aux groupes du champ social, le parcours miroir s’organise autour de deux temps forts, au sein des deux sites culturels et lors d’une même journée. Plusieurs dates sont proposées :

- Mercredi 28 février 2024, toute la journée ;

- Mercredi 3 avril 2024, toute la journée ;

- Vendredi 26 avril 2024, toute la journée - « Jour spécial anniversaire de la Mission Vivre Ensemble ». Visite de sensibilisation réservée uniquement à des acteurs du champ social : « les relais » pour constituer un groupe ;

- Mercredi 5 juin 2024, toute la journée.

Au musée des Arts et Métiers :

A Radio France :

: 1h30: 10h00: Accueil, musée des Arts et Métiers, 60 rue Réaumur, Paris 3Commentée par une médiatrice scientifique, référente pour les publics du champ social, la visite thématique au musée traite de l’évolution des techniques d’enregistrement du son, des précurseurs des machines parlantes. Elle propose un parcours englobant les objets de l’exposition permanente de la collection communication et de la collection mécanique du musée. Elle conduit ainsi le groupe à se questionner sur la nature du son en réalisant une expérience dans la Salle de l’écho dans un premier temps.Puis, elle invite le groupe à découvrir la musique mécanique avec l’imitation du son d’un oiseau dans le théâtre des automates.La dernière partie de la visite traite de l’enregistrement et la diffusion du son avec des démonstrations du phonographe, du gramophone et des explications sur la radiophonie.: 2h00: 14h30 – 16h30: Hall Seine, devant le point information, Radio France,116 avenue du président Kennedy, Paris 16Le même groupe poursuit son parcours avec une visite guidée et pratique radiophonique à Radio France autour de l’atelier Acoustique et son avec Jean-Marie Porcher, l’animateur de l’atelier.Les visites du parcours miroir s’adressent à tout public relevant du champ social à partir de 12 ans. Le groupe peut comprendre maximum 18 personnes, accompagnateurs inclus.Le groupe du champ social doit également avoir une bonne pratique de la langue française (niveau B1 minimum).Les pré-réservations par les structures du champ social sont obligatoires.Le groupe doit choisir la date de visite et participer obligatoirement aux deux activités proposées.Le groupe doit réserver l’activité de manière distincte auprès des deux institutions :Tarif : 40 eurosTarif : 40 eurosLa réservation est validée uniquement lorsque le groupe réalise le paiement total des deux activités, soit 80 euros.