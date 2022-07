Événement

franceinfo

franceinfo, L’Équipe et France Télévisions lancent le festival « Demain le Sport » le 22 septembre 2022

« DEMAIN LE SPORT »

1ère édition du festival

Une journée exceptionnelle pour imaginer, ensemble, l’avenir du sport



franceinfo, L’Équipe et France Télévisions, médias leaders de l’information et du sport, lancent le festival « Demain le Sport » destiné à engager, chaque année, une réflexion sur l’avenir du sport. La première édition se tiendra le jeudi 22 septembre 2022, de 10h à 22h30.



Au programme de cette journée :

-Des masterclasses, keynotes, tables rondes, interviews à la Maison de la Radio et de la Musique

-Des ateliers sportifs, rencontres avec les athlètes et animations autour des nouveaux sports des Jeux de Paris 2024, au siège de France Télévisions

-Une grande exposition « La Transe qui gagne » qui s’appuie sur les 12 millions de photos du fonds photographique de L’Équipe. Elle habillera la Maison de la Radio et de la Musique du 22 septembre au 6 novembre.



À deux ans des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, « Demain le Sport » se veut un lieu de rencontre unique entre les acteurs du monde sportif français et international, et le grand public. Une journée riche en réflexions et échanges sur le sport de demain, sous toutes ses facettes.

Cette journée gratuite s’adresse à tous ceux pour qui le sport occupe une place centrale, aussi bien dans leur métier, leurs études ou simplement dans leur vie quotidienne. Professionnels, élus, étudiants, associations, pratiquants ou passionnés de sport, « Demain le Sport » a l’ambition de réunir tous ceux qui font et feront le sport en France.



1 journée / 34 séquences / 6 thématiques / 100 intervenants



Les six thématiques :

-économie

-environnement et RSE

-éthique et olympisme

-inclusion, diversité et mixité

-innovation, technologie et data

-santé, éducation et jeunesse



Les partenaires officiels de Demain le Sport :

Bridgestone

Enedis





PROGRAMMATION À VENIR



Événement gratuit - Réservation indispensable

Inscrivez-vous pour recevoir le programme et être alerté de l'ouverture de la billetterie.